Siracusa, vaccinazione di prossimità: aperta postazione al centro commerciale

È iniziata oggi la vaccinazione straordinaria anticovid di prossimità, organizzata dall'Asp di Siracusa in collaborazione della Protezione civile e alla disponibilità del direttore del Centro commerciale Archimede Francesco Pizzimenti.

L’obiettivo è quello di raggiungere al più presto la quota dell’80 per cento di vaccinati stabilita a livello nazionale anche alla luce della variante Delta.

Il Centro Trasfusionale dell'ospedale Umberto primo diretto da Dario Genovese ha messo a disposizione l'autoemoteca attrezzata per la gestione dell'attività vaccinale con un'autoambulanza a supporto.

In servizio nel punto vaccinale straordinario, due medici, due infermieri, quattro informatici e tre psicologi dell'Urp per la gestione dell'accoglienza.

L'iniziativa proseguirà sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21.