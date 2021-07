Melilli, inaugurato il Magazzino della solidarietà

Inaugurato ieri sera a Melilli il Magazzino della solidarietà alla presenza del sindaco, Giuseppe Carta, dell’assessore alle politiche sociali, ArcangelaAlbanese e di Padre Angelo Catalano, La struttura, collocata in un locale comunale di via Matteotti, sarà gestita dalla famiglia Francescana del Convento dei Cappuccini di Melilli e dall’associazione Tau e sarà aperto tutti i venerdì dalle 18 alle 20.

Il Magazzino della solidarietà ha l’obiettivo di raccogliere vestiario, calzature, elettrodomestici, giocattoli, articoli per la casa e di distribuirli alle persone che ne hanno bisogno e ne faranno richiesta.

“Chiunque può dare un grande aiuto - ha dichiarato il sindaco Giuseppe Carta - portando tutto ciò ciò che non usa più direttamente nella sede del Magazzino della solidarietà. Un gesto piccolo ma dal valore immenso in termini solidali e ambientali, un gesto capace di ridare importanza a tutti quegli oggetti presenti nelle nostre case e che non utilizziamo più ma che invece possono migliorare la vita delle persone più bisognose”.