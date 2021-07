Marina di Priolo, vaccini in spiaggia da domani e ogni fine settimana

Vaccinazioni anticovid in spiaggia nel fine settimana a Marina di Priolo.

La Direzione Sanitaria dell’Asp di Siracusa ha accolto la richiesta avanzata dal sindaco Pippo Gianni.

L’iniziativa si terrà sabato e domenica, dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19, per il mese di luglio e per le tre settimane di agosto, escluso Ferragosto.

L’ufficio di Protezione Civile metterà a disposizione i collegamenti telematici e logistici, camper e tenda muniti di aria condizionata, per garantire tutti i comforts ai cittadini e al personale in servizio.

Per informazioni si potrà contattare il numero telefonico 331 6843037.