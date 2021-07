Rosolini, autolavaggio come copertura per lo spaccio: padre e figlio ai domiciliari

Utilizzano l'autolavaggio come copertura per lo spaccio di droga. Scoperti dai Carabinieri padre e figlio di Rosolini finiscono ai domiciliari.

Sono stati in particolare il tenore di vita dei proprietari dell’autolavaggio e le loro frequentazioni ad insospettire i militari dell'Arma che hanno iniziato ad osservare le attività di tutti i componenti del nucleo familiare, concentrando infine la loro attenzione sul padre ed il figlio.

Dopo avere documentato diversi passaggi di stupefacente in cambio di denaro, i Carabinieri sono intervenuti: all’interno di una plafoniera per neon dell’autolavaggio,hanno trovato stupefacente e denaro mentre nell’abitazione dei due, oltre ad alcune dosi di stupefacente, è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione utilizzato per la suddivisione in dosi.

Complessivamente sono stati sequestrati oltre 40 grammi di hashish suddivisi in dosi. Padre e figlio sono stati ristretti ai domiciliari.