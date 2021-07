Siracusa, pesta la moglie e lei chiama il 113: per lui allontanamento

Ha 39 anni l'uomo che nella tarda serata di ieri è stato allontanato coattamente dalla casa familiare da agenti delle Volanti. I poliziotti sono intervenuti in viale Tica dopo che al 113 era giunta la richiesta di aiuto di una giovane donna, vittima dell’ennesimo episodio di violenza da parte del marito. Sul posto, gli agenti hanno constatato la fondatezza della denuncia della donna, per cui per il 39enne, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è scattato - oltre all'allontanamento dalla casa familiare - anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Violenza domestica anche ad Augusta, dove per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, è stato denunciato un tunisino di 61 anni. La vicenda è stata portata alla luce dopo la richiesta di aiuto da parte della donna, che ha trovato il coraggio di raccontare quanto avesse subìto (e subisse da anni) solo nel momento in cui ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale megarese per farsi curare le ferite riportate durante l'aggressione. Ed è lì che gli agenti l'hanno raggiunta, raccogliendo la deposizione della vittima la quale ha riferito che i maltrattamenti fisici e psicologici andavano avanti da diversi anni. La donna è stata condotta in una struttura protetta ad indirizzo segreto. Tornando nel comune capoluogo, sempre ieri, i poliziotti hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di un 35enne già sottoposto all'obbligo di dimora.