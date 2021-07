Siracusa, intesa per velocizzare le pratiche per Ecobonus e Sismabonus

Velocizzare le pratiche per il Superbonus e l’eco sismabonus e non solo. E’ l’intesa raggiunta tra la Rete delle professioni tecniche della provincia di Siracusa ed il Comune di Siracusa, al termine di un incontro con l’obiettivo di snellire le procedure burocratiche, al fine di consentire alle imprese di realizzare i lavori sugli edifici sfruttando i benefici previsti dal Decreto rilancio.

Al vertice, tenutosi negli uffici del Comune in via Brenta, hanno preso parte Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa e coordinatore della rete delle professioni tecniche, l’ingegnere Sebastiano Floridia, il vicepresidente dell’Ordine degli Architetti, l’architetto, Pippo Di Guardo, il consigliere dell’Ordine degli architetti, architetto Domenico Forcellini, Il presidente del Collegio dei Geometri, geometra Luigi Sanzaro, il consigliere del Collegio dei geometri, geometra, Biagio Failla, l’assessore all’Edilizia Privata, Urbanistica e assetto del territorio, Sergio Imbrò, l’Ingegnere Capo del Comune di Siracusa Marcello Costa ed il Responsabile settore edilizia privata del Comune, l’ingegnere, Agostino Calandrino.

La Rete delle professioni tecniche ha presentato un piano di proposte che prevede: maggiore facilità di accesso agli atti con postazioni messe a disposizione per i professionisti, con la possibilità di lavorare a casa o in studio da remoto; prenotazione telematica, attraverso una App, con il tecnico istruttore del Comune; aumento degli accessi, da 5 a 10, negli uffici comunali dell’Urbanistica; dialogo tra i portali dell’amministrazione pubblica, Suap, Sismica e Paesaggistica.

“Gli Ordini hanno messo a disposizione – spiega Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa e coordinatore della rete delle professioni tecniche, l’ingegnere Sebastiano Floridia - le proprie risorse per aiutare l’amministrazione comunale nel miglioramento dei servizi, a tal proposito stiamo predisponendo l’App per le prenotazioni con il tecnico istruttore. Sarà effettuato un monitoraggio continuo sull’avanzamento dei lavori. Saremo vigili ma pronti entrare in campo con il nostro supporto”.