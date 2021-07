Siracusa, omaggio a Borsellino nel cortile dell’ex liceo classico “Tommaso Gargallo”

In vista del ventinovesimo anniversario della strage di via D’Amelio, l’amministrazione, attraverso l’assessorato alla Cultura, e la Biblioteca comunale, dedicherà domani (16 luglio) un omaggio a Paolo Borsellino dal titolo “Meglio un giorno”.

L’appuntamento è nel cortile dell’ex liceo classico “Tommaso Gargallo” alle 19. Interverranno Pucci Piccione, Danila Sessa, Peppe Nanni, e l’assessore alla Cultura Fabio Granata. Ci saranno anche alcune letture affidate all’attore Francesco Di Lorenzo.

"L’iniziativa – afferma l’assessore Granata - vuole rendere omaggio al magistrato non con la solita retorica della “Memoria” ma offrendo un contributo alla conoscenza dei fatti e delle responsabilità precise e terribili su quella oscura pagina della storia nazionale. Non serve ricordare se non si comprende perché Paolo Borsellino fu massacrato e in nome di quali interessi mafiosi e non".