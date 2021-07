Siracusa, spacciavano dai domiciliari: due arrestati, uno era armato

Spacciavano dai domicialiari senza porsi alcun problema: un 49enne e un 23enne, siracusani, che ricevevano in casa i clienti e che evadevano per andare a rofornirsi di stupefacente.

Le perquisizioni, effettuate con il supporto dei cinofili, nelle loro abitazioni hanno consentito di rinvenire decine di dosi di vari tipi di sostanze stupefacenti, per un totale di 20 grammi di marijuana, 10 grammi di cocaina, 5 grammi di crack ed alcune dosi di hashish. Sono stati sequestrati 300 euro circa in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento di attività di spaccio, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il taglio ed il confezionamento delle dosi.

Uno dei due era armato: nella sua abitazione sono state infatti rinvenute 2 pistole detenute illegalmente, una calibro 7,65 ed una calibro 9, entrambe con matricola abrasa, perfettamente funzionanti e complete di caricatore e munizioni. Le armi saranno inviate al Ris di Messina per gli accertamenti del caso. Entrambi gli arrestati sono stati ristretti nella casa circondariale di Cavadonna.