Strage di via D'Amelio, lunedì manifestazione davanti il tribunale di Siracusa

Il 19 luglio ricorre il 29° anniversario della strage di via D'Amelio in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino. Per ricordarlo dalle 20.30 alle 21.30 l'associazione culturale Italiavvenire ha organizzato una manifestazione statica sul marciapiede vicino l'ingresso del Tribunale di Siracusa.

"Ancora è vivo - scrive il responsabile provinciale dell'associazione, Paolo Cavallaro - il ricordo di quelle immagini strazianti che rimbalzarono su tutte le televisioni e giornali; gli italiani tutti si strinsero attorno ai parenti delle vittime e lo Stato reagì con fermezza.

La sua morte ha risvegliato le coscienze e inasprito la lotta alla criminalità organizzata, per questo Paolo vive. Addolora - conclude - che, a distanza di 29 anni, non si sia fatta ancora piena luce su quello che per molti aspetti è diventato uno dei tanti misteri d'Italia".