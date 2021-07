Estate avolese, due mesi di eventi con una manifestazione dedicata ai bambini

Due mesi di eventi per l'estate avolese, che quest'anno coinvolgerà spazi cittadini e attività commerciali creando così un’esperienza a 360° gradi per le famiglie, recentemente illustrato dall'amministrazione comunale assieme a Lorena Vaccari (direttore Marketing del gruppo Rainbow spa, casa di produzione leader nel settore).

“Avola città per le famiglie - afferma il sindaco Luca Cannata - Siamo orgogliosi di ospitare una grande manifestazione dedicata proprio ai bimbi in collaborazione con Rainbow, azienda famosa in tutto il mondo anche grazie al brand di successo Winx Club. Rainbow ha scelto la nostra città per l’evento ispirato alla serie televisiva di Rai Yoyo 44 Gatti”.

L’evento sarà organizzato da Soleluna Eventi, partner per tutti gli eventi 44 Gatti. La scelta di far ricadere la manifestazione nel periodo tra la fine di agosto e i primi di settembre è significativa e non casuale.

“Destagionalizzare l’evento – conclude il primo cittadino - significa di fatto prolungare la stagione estiva, permettendo alle attività commerciali coinvolte di continuare a svolgere il proprio lavoro ben oltre il periodo normalmente dedicato alle vacanze e ad Avola di ampliare la già ricca offerta turistica del 2021”.