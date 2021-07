Annalisa Stancanelli

Forse non tutti sanno che

Caravaggio

La vita di un genio: tra arte,

avventura e mistero



A mia madre, Mariolina, l’artista di famigliaA chi non si arrende e continua a perseguire i suoi sogni

Caravaggio è passione, Caravaggio è mistero, Caravaggio

è dramma e insieme musica, luce e penombra, arte dirompente,

fedeltà alle Sacre Scritture e reinterpretazione

del messaggio evangelico in chiave contemporanea. Ma

davvero chi è Caravaggio? Sappiamo tutto di lui? Cosa è

vero e cosa è falso nelle storie che si raccontano e cosa,

ancora si deve scoprire?

Con il trascorrere dei secoli la sua storia diventa sempre

più simile a un romanzo appassionante e se si è svelato il

mistero della sua nascita, rimangono ancora l’enigma della

morte e la passione per la sua tormentata vita, arricchita dal

ritrovamento di una nuova biografia che racconta i primi

anni del pittore a Roma.

Inoltre non sappiamo ancora dove Caravaggio sia stato

fra il 1591 e il 1596, e dove siano finite molte delle opere di

cui abbiano notizia dai biografi.

E poi ci sono le scoperte improvvise di dipinti che catturano

l’attenzione dei media in tutto il mondo e mettono alla

prova studiosi e ricercatori come il quadro Cattura di Cristo

nell’orto, dove Caravaggio “immortala” con la sua arte

sublime il momento in cui Gesù Cristo è preso dai soldati

romani nell’orto del Getsemani.

L’opera è oggi esposta a Dublino alla National Gallery

of Ireland. Il ritrovamento e l’attribuzione del quadro al

pittore sono al centro di una storia che merita di esser raccontata.

Intorno agli anni Novanta in un convento di Gesuiti a

Dublino si decise di inviare il quadro che da tanti anni era

appeso alle mura del refettorio a un restauratore per farlo

valutare. Sergio Benedetti, curatore della National Gallery

of Ireland, riconobbe in Caravaggio il vero autore, registrato

nei documenti del convento sotto un altro nome. A seguito

di questo evento Francesca Cappelletti e Laura Testa

ritrovarono, all’interno di un antico e mal ridotto registro

custodito negli archivi della famiglia Mattei, a Recanati,

un’attestazione di una Cattura di Cristo che ne documentava

un pagamento a Michelangelo Merisi.

Sin da questo piccolo ma rilevante aneddoto possiamo

constatare come tutto quello che sappiamo attorno a Caravaggio

possa essere messo in discussione da nuove scoperte,

da documenti ritrovati per caso, da informazioni che

scaturiscono da opere letterarie.

Affascinante, misterioso, coinvolgente è il mondo di Caravaggio,

la vicenda biografica e l’avventurosa ricerca delle

sue opere scomparse che proveremo a raccontarvi.

Notizie di dipinti di questo artista ritenuti perduti o sconosciuti

sono spesso presenti sui quotidiani, nei siti web,

nei telegiornali di tutto il mondo, come quella del ritrovamento

di un altro Caravaggio scovato a Tolosa in una soffitta,

di cui al momento sono in corso gli studi per accertarne

l’autenticità. Un dipinto riconosciuto come Giuditta e Oloferne,

uno dei soggetti più apprezzati del pittore, ritrovato

grazie a una perdita d’acqua che ha costretto i proprietari di

una casa a salire in soffitta scoprendo di avere un quadro di

valore di cui nulla sapevano.

Con Caravaggio è come se fossimo sempre in una scena

teatrale, anzi nel bel mezzo di continui colpi di scena, per

questo la sua vicenda umana e artistica è così fitta, coinvolgente

e trascinante.

Iniziamo dal nome. Tutti noi conosciamo il grande artista

come Caravaggio per il paesino di provenienza dove probabilmente

il pittore non è neppure nato ma di cui erano

originari i suoi genitori.

Perché lo chiamavano così?

Perché a Roma il pittore si firmava come Michel Angelo

di Caravaggio e così tutti dalla fine del 1500 lo chiamarono

Caravaggio.

Il grande artista si chiamava Michelangelo Merisi e fu

battezzato a Milano, dove era nato, il 30 settembre del

1571. Visse i primi anni della fanciullezza tra Milano e il

paesino di Caravaggio, dove risiedevano anche i marchesi

di Caravaggio, Francesco i Sforza e la giovane moglie

Costanza Colonna, con cui la famiglia di Michelangelo

era in stretti rapporti, come si scoprirà nel prosieguo della

storia.

I suoi genitori si chiamavano come i protagonisti dei Promessi

Sposi della prima edizione del romanzo di Alessandro

Manzoni, quella del 1827: Fermo e Lucia.

Già dalla nascita e dall’infanzia la vita di Caravaggio si

presenta “romanzesca” e tormentata, e nel corso degli anni

prenderà sempre di più i colori del mistero, nero oscuro, e

dell’avventura, blu oltremare; ma vediamo insieme come

nasce questa storia straordinaria.

Leggere il racconto di Caravaggio vuol dire conoscere

una vicenda di sacrifici e ambizione, di passioni e tradimenti,

di errori e di opere geniali, di cadute brucianti e di

ascese fulminee, di buio fitto e di luce divina. Faremo insieme

una passeggiata in luoghi e tempi lontani, da Milano a

Roma, da Napoli a Malta, da Siracusa a Messina per finire

a Porto Ercole dove nel mese di luglio del 1610 terminò

la vita del pittore. Incontreremo marchesi, grandi mercanti

d’arte e pittori, da Simone Peterzano, il primo maestro di

Caravaggio, al Cavalier d’Arpino; saremo nei palazzi dei

nobili, dei cardinali – come in quello di Del Monte, Palazzo

Madama, oggi sede del Senato, dove Caravaggio vive dal

1597 al 1600 circa – e dei papi; converseremo con poeti e

intellettuali; assisteremo a rappresentazioni teatrali e concerti;

frequenteremo Campo Marzio e i vicoli dei postriboli

e dei barbieri cavadenti; leggeremo le poesie salaci di

Caravaggio e le rime che il grande poeta Giovan Battista

Marino gli dedica.

Per di più saremo coinvolti in un duello a Campo Marzio,

veleggeremo in balia del Mediterraneo verso l’isola di

Malta; gettati in carcere, scaleremo le mura della fortezza

riuscendo a evadere e di nuovo su un’imbarcazione ci dirigeremo

verso le coste siciliane. Infine per qualche mese

ci nasconderemo a Siracusa e a Messina per far ritorno a

Napoli, l’ultima sosta, prima di morire nel 1610.