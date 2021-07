Riorganizzazione delle Camere di Commercio, la Consulta provinciale "Si istituisca un tavolo tecnico"

Immediata istituzione alla Presidenza della Regione Siciliana, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, di un tavolo tecnico che, dopo aver sentito le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, Unioncamere regionale e nazionale, oltre agli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nei processi di accorpamento, predisponga, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, il progetto di rideterminazione delle circoscrizioni delle camere di commercio siciliane.

Questa la richiesta della Consulta delle associazioni di categoria della provincia di Siracusa. Viene chiesto al presidente della Regione di impegnarsi per ridurre al minimo l’eventuale ricorso al commissariamento degli enti camerali in considerazione anche del ruolo che le Camere di Commercio dovranno svolgere nel procedimento condiviso di attuazione del Pnrr.

La Consulta sollecita una definizione condivisa delle circoscrizioni camerali, che possa essere di reale supporto al sistema delle imprese, oltre che per un intervento nei regolamenti e statuti delle singole camere di commercio.