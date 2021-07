Morte madre e figlia a Lentini, provvedimento di fermo per un 38enne

Un lentinese di 38 anni, Adriano Rossitto, fermato, su disposizione della Procura di Siracusa dai carabinieri del comando provinciale, per omicidio e occultamento di cadavere. I fatti che hanno portato all'esecuzione del provvedimento si riferiscono al rinvenimento, nell'arco di poche ore ed in due differenti luoghi l'8 luglio scorso, dei cadaveri di due donne, madre e figlia, rispettivamente di 89 e 56 anni, che vivevano insieme a Lentini.

Il corpo dell'anziana era stato occultato in una bara, avvolto in una pellicola di plastica.

L'uomo è già stato coinvolto in passato in un'inchiesta relativa all'occultamento del cadavere di un anziano di Lentini che era stato trovato in un sacco mortuario nelle campagne circostanti al paese.