Avola, verifiche sismiche su 10 plessi scolastici

Avviate le verifiche sismiche su 10 plessi scolastici comunali ad Avola.

Si tratta di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti, richieste dall’amministrazione comunale e finanziate dal Ministero dell’Istruzione per 70 mila euro. Il Comune partecipa al finanziamento con una sua quota.

“Siamo riusciti ad accedere a un contributo del Miur – spiega il sindaco Luca Cannata– che ha messo a disposizione del nostro Comune 7 mila euro per ogni plesso scolastico, per eseguire un’indagine accurata sullo stato di solai e controsoffitti. Al momento non si è registrato alcun problema specifico".