Siracusa, agente della Polizia Municipale aggredito in corso Umberto: il sindaco Italia " Gesto vile"

Un agente della Polizia municipale è stato aggredito nella tarda mattinata di oggi, in corso Umberto, dai due occupanti di un’auto mentre veniva contestata una violazione del Codice della strada.

L’agente ha riportato delle contusioni ed è stato accompagnato subito dopo al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I per sottoporsi a controlli medici. La collega che era con lui in pattuglia è rimasta illesa

Solidarietà arriva al vigile e a tutta la Municipale dal sindaco, Francesco Italia, anche a nome della giunta: "Aggressione vile e inaccettabile. Il rispetto delle regole – afferma il primo cittadino – è la base della convivenza civile. Chi decide di violarle danneggia tutti noi perché mina i principi basilari del vivere sociale, ancora di più se più aggredisce chi le regole deve farle osservare".