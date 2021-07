Pachino, non restituiscono mezzi a ex socio: denuncia a padre e figlio

Padre e figlio, di 54 e 31 anni, entrambi pachinesi, denunciati per violenza privata e appropriazione indebita.

I due erano soci di una ditta che vendeva materiale edile e, per lo svolgimento dell’attività, furono acquistati alcuni mezzi meccanici, nello specifico un autocarro, un sollevatore ed una pala meccanica. Alcuni di questi mezzi erano di esclusiva proprietà di uno dei soci che, allo scioglimento della società, voleva rientrarne in possesso. I due, non intendendo restituire i mezzi, avrebbero messo in atto anche minacce nei confronti dell’ex socio per impedire la legittima restituzione dei beni.