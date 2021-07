Crisi al Vermexio, Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del sindaco

“Prendi atto del fallimento e libera Siracusa": con queste dure parole il commissario provinciale di Fdi, Giuseppe Napoli si rivolge al sindaco Francesco Italia dopo le dimissioni dei due assessori di Italia Viva, Schembari e Burti, e il ritiro di fatto del sostegno alla giunta.

"Non avere il sostegno della giunta in assenza del Consiglio Comunale - sostiene Napoli - è oggettivamente segno dell’impossibilità di amministrare. Un sindaco che è stato agevolato dalla destituzione del consiglio comunale, ma che nonostante ciò si è visto sfiduciato più volte in questi tre anni di amministrazione dai suoi uomini che, evidentemente, non approvano e non sono disposti ad avallare le sue scelte politiche. A questo punto, caro sindaco - si conclude la nota - abbandona la regia di questa rappresentazione teatrale ormai priva di attori e comparse, sicuramente sarà il primo gesto apprezzato dai siracusani ed un modo per riabilitarti per i tuoi ambizioni progetti nazionali”.