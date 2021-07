Vaccinazione anticovid di prossimità: al via nei fine settimana nei centri commerciali

La campagna di vaccinazione di prossimità approda nei centri commerciali anche a Siracusa con l’obiettivo di raggiungere al più presto in tutto il Paese la quota dell’80 per cento di vaccinati stabilita a livello nazionale anche alla luce della variante Delta.

Da venerdì 16 luglio a domenica 18 luglio un punto vaccinale straordinario sarà presente nell’area antistante l’ingresso principale del Centro Commerciale Archimede, dedicato alla vaccinazione su base volontaria del personale dipendente e aperto a tutti i cittadini. E per il prossimo fine settimana la campagna di prossimità si sposterà al Parco Commerciale Belvedere.

Saranno somministrati Pfizer o Moderna alle persone di tutte le fasce di età a partire da 12 anni compiuti e senza prenotazione presentandosi con tessera sanitaria e documento di identità e, possibilmente, con la documentazione già compilata scaricabile dal sito internet aziendale dal seguente link http://www.asp.sr.it/default.asp?id=1228&mnu=1228.

L’Asp provvederà ad allestire due gazebo per le attività anamnestiche e amministrative e per l’osservazione post vaccinale. L’equipe vaccinale sarà costituita da un medico vaccinatore, due infermieri, un amministrativo, che potrà essere potenziata in funzione dell’affluenza, e dal personale dell’Urp e da volontari della Protezione civile dedicati all’accoglienza e alla gestione dei percorsi.

L’attività vaccinale avrà inizio venerdì 16 luglio dalle 16 alle 21 e, nelle giornate di sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21.