Delegazione di Paesi latino-americani a scuola di buone pratiche amministrative a Ferla

Una delegazione formata da ambasciatori italiani in America Latina in visita tecnica al Comune di Ferla lunedì scorso, 12 luglio.

L'incontro di confronto tecnico-pratico è stato reso possibile grazie all'Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, organismo intergovernativo con sede a Roma. La delegazione era formata da rappresentanti delle ambasciate di Colombia, Costarica, Cuba, Messico e Uruguay oltre a rappresentanti della Iila.

La visita tecnica ha avuto come obiettivo lo studio delle buone pratiche amministrative messe in campo in questi anni a Ferla al fine di poterle condividere con le nazioni latino americane.