Crisi a Palazzo Vermexio, Lealtà e Convisione invoca la verifica politica

Fibrillazioni forti in seno alle forze politiche che sostengono l'amministrazione Italia a Palazzo Vermexio dopo le dimissioni di due assessori di Italia Viva che di fatto interrompe la collaborazione con il primo cittadino.

Così il presidente di Lealtà e Condivisione, Ezio Guglielmo: "Le improvvise ed impreviste dimissioni dei due assessori di Italia Viva, al di là delle reali ragioni che le hanno determinate, aggiunte al problematico rapporto con il Pd - scrive in una nota - pongono seri interrogativi a chiunque abbia a cuore gli interessi della città. Senso di responsabilità vuole che si proceda urgentemente alla verifica delle forze politiche che intendono accompagnare il residuo periodo di vigenza della attuale amministrazione comunale, mettendo al centro del confronto i temi e i progetti sui quali continuare insieme a lavorare per il futuro di Siracusa".

Da qui l'appello rivolto al sindaco a chiamare attorno ad un tavolo tutte le forze politiche che nel 2018 hanno siglato il patto politico programmatico che ha poi dato vita all'attuale compagine amministrativa.