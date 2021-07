Fontane Bianche senza guardia medica e postazione 118 h24, dal circolo Pd appello alla Regione e all'Asp

Riattivare in tempi brevissimi la guardia medica e di riportare il servizio di 118 h24 in modo da garantire la copertura di primo intervento a Fontane Bianche. Questa la richiesta che Igor Previtera, segretario del Circolo Pd Cassibile Fontane Bianche rivolge alla Regione e all'Asp.

"La stagione turistica a località Fontane Bianche è iniziata - scrive in una nota - e a breve la località balneare potrà contare su circa 30.000 persone presenti, sembra quindi quantomeno anomalo che non sia stata attivata la guardia medica e che il servizio di 118 sia operativo solo h12 dalle 8 alle 20. Da due anni a questa parte - insiste - abbiamo assistito ad una graduale ma sistematica riduzione dei servizi di primo intervento. Tale scelta ci sembra quantomeno scellerata e totalmente improduttiva. Infatti l'apertura h12 diurna della postazione 118 è stata così solo sulla carta. Quest'anno come l'anno passato - spiega Previtera - l'ambulanza di Fontane Bianche è stata utilizzata come sostitutiva/di riserva per sopperire ai fermi tecnici degli altri mezzi in provincia. A queste riduzioni e/o chiusure - aggiunge - vengono addotti motivi di risparmio economico che non sono reali. Inoltre per sopperire alla penuria di mezzi in provincia di Siracusa la centrale operativa da in appalto le eccedenze a società private quando gli stessi servizi potrebbero essere implementati e coperti con la riapertura h24 della postazione di Fontane Bianche. Riguardo il servizio di guardia medica la motivazione della mancata riapertura è dettata dal fatto che il personale medico risulta attualmente impegnato negli hub Vaccinali e visto che questo impegno, secondo le previsioni, si protrarrà ben oltre la stagione estiva, appare evidente che che la stessa guardia medica non sarà attivata".