Lentini, 5 milioni per l'efficientamento energetico dell'ospedale

Intervento di efficientamento energetico in vista per l’ospedale di Lentini: è stata, infatti, aggiudicata la gara di 5 milioni di euro con fondi Po Fesr 2014-2020 finanziati dall’assessorato Energia della Regione Siciliana. Ad annunciarlo è il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra.

Il programma prevede la sostituzione degli infissi di tutte le degenze, la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 350kw, l'efficientamento dell'impianto di climatizzazione, la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con altri a Led a bassissimo consumo. L’efficientamento dell’impianto di climatizzazione, che sarà raffreddato ad aria e non più ad acqua, risolverà l’annoso problema della carenza di risorse idriche estive, che non dipende dall’Asp, e che quest’anno è stato superato grazie alla collaborazione della Prefettura, della Forestale e della Marina Militare.

Intanto in questi giorni si è conclusa la procedura di nomina dei nuovi direttori sanitario ed amministrativo: si tratta rispettivamente di Antonino Micale, già direttore facente funzioni del Distretto sanitario di Siracusa e direttore della Sanità Penitenziaria e di Vincenzo Cannavò, già direttore amministrativo facente funzioni in passato dello stesso presidio e di recente responsabile di Servizi territoriali.

Nel corso dell'anno si sono concluse le procedure di selezione dei primari del Pronto Soccorso, di Terapia Intensiva, della Medicina Interna e della Pediatria e, a breve, sarà bandito il concorso per la nomina di un nuovo primario di Ostetricia e Ginecologia, nonché per il posto di chirurgo plastico per la Breast Unit,