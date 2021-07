Si svuota il campo per lavoratori stagionali di Cassibile: istituito servizio di guardania e videosorveglianza

Istituito un servizio di guardania notturna e video sorveglianza del campo di accoglienza per lavoratori immigrati stagionali di Cassibile.

E' stato affidato per un mese alla ditta Vigil Trinacria di Rosolini per un costo di 4.892,20 Iva compresa, attraverso una determina a firma del dirigente del settore Ordine pubblico e Sicurezza, Enzo Miccoli.

Dal 5 luglio tutti i lavoratori stagionali hanno lasciato il campo e pertanto è cessato anche il servizio di guardiania da parte della ditta che lo ha in gestione.

Da qui la necessità di intervenire per prevenire atti vandalici e danneggiamenti: Il servizio affidato alla ditta privata prevede la guardiania nelle ore notturne e la ronda ispettiva nelle ore diurne con l’installazione di un sistema di videosorveglianza a controllo remoto con supporto in caso di necessità di pronto intervento con autopattuglia.

Il campo è stato inaugurato il 29 aprile scorso ed è stato realizzato per garantire pieno decoro e dignità ai braccianti immigrati regolari che arrivano per la stagione della raccolta a lavorare sui campi delle aziende agricole siracusane e per contribuire al contrasto del fenomeno del caporalato