Palazzolo tra le 17 città italiane candidate a ospitare l'Eurovision 2022

Palazzolo Acreide tra le 17 città italiane candidate a ospitare la finale dell'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest, la cui ultima edizione è stata vinta dalla band dei Maneskin. Le altre 16 sono: Roma, Milano, Torino, Bologna, Genova, Firenze, Trieste, Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo, Acireale, Bertinoro di Romagna, Jesolo, Sanremo.

"È un sogno grandissimo direte - scrive sui social il vicesindaco, Maurizio Aiello - ma intanto ci siamo e...se ne parla. Chi non risica non rosica e presenteremo un progetto che per l'ospitalità coinvolga tutta la zona montana e perchè no la provincia. Intanto - aggiunge - godiamo di propozione nazionale al costo di qualche ora di lavoro, che è quello per cui è chiamato un vicesindaco e un sindaco dalla comunità che vuole promuovere e far crescere".

"Tutte le città che hanno presentato la candidatura - spiega una nota della Rai - riceveranno un documento più dettagliato con i requisiti necessari per partecipare all'Esc 2022 e la scelta sarà fatta dalla Rai - in coordinamento con European Broadcasting Union - entro la fine di agosto".