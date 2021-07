Linea ferroviaria Noto-Pachino, si valuta la riapertura per i treni storici

Sopralluogo congiunto del Servizio Infrastrutture e Lavori della Fondazione FS e Rete Ferroviaria Italiana sulla linea che collega la stazione di Noto, sulla Siracusa – Canicattì, a quella di Pachino dismessa dal 1986.

I tecnici hanno avuto modo di valutare lo stato della sede ferroviaria e dei fabbricati di stazione per la riapertura dell'intera linea da destinare all'esercizio dei treni storici e turistici. In corso la stima dei costi nel contesto del Pnrr, in considerazione del grande valore paesaggistico e turistico delle località attraversate, in particolare la Riserva di Vendicari ed il borgo marinaro di Marzamemi.

Grande soddisfazione espressa dal deputato nazionale e Commisione Traspori della Camera, Paolo Ficara che qualche settimana fa aveva anticipato questo intervento.