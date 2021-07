Siracusa, attivati i centri estivi gratuiti per la fascia d'età 3-17 anni

Via libera ai Centri estivi gratuiti anche per la fascia d'età dai 3 ai 17 anni, sfruttando una specifica linea di finanziamento del Decreto Sostegni bis “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educative”.

In settimana si conoscerà l’elenco degli enti accreditati per l’organizzazione delle attività.

"I Centri estivi – afferma l’assessore alle Politiche di inclusione, Rita Gentile – sono uno strumento di contrasto all’isolamento offrendo la possibilità di un’esperienza educativa improntata alla socialità, al gioco ed a molteplici attività sportive. Allo stesso tempo si pone come soluzione per i genitori affinché possano superare l’annoso problema della conciliazione tra esigenze della famiglia e orario di lavoro».

Un’attenzione particolare, come lo scorso anno, è stata posta ai soggetti diversamente abili: per loro è previsto un operatore per ciascun utente.

Una volta pubblicato l’elenco degli enti accreditati, le famiglie potranno rivolgersi direttamente a loro per presentare la documentazione richiesta. Unico requisito previsto è quello del reddito, che non deve superare i 30 mila euro Isee.