Siracusa, guardie giurate ai parcheggi Talete e Riva Nazario Sauro

I parcheggi del Talete e di Riva Nazario Sauro sotto l'occhio vigile di guardie giurate per evitare episodi di vandalismo e danneggiamenti registrati in passato ai danni dei parcometri per il pagamento della sosta.

Fino al 15 ottobre personale armato e radiocollegato sarà presente, uno per ogni sito, dalle 20 alle 24. Il servizio sarà garantito dalla Sicur Service Sicilia per un costo di 13.112 euro Iva esclusa. Nel servizio è incluso il supporto di pronto intervento con autopattuglia in caso di necessità.