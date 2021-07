Noto, furto di carburante da uno scooter: denunciato un 16enne

Subisce numerosi furti di carburante dal proprio ciclomotore, una Vespa Piaggio, parcheggiata sulla strada a pochi metri da casa, a Noto.

L'ultimo episodio la sera del 4 luglio scorso, denunciato in commissariato la mattina successiva: "Intorno alle ore 22:30, avendo gli infissi aperti per il caldo - riferisce la vittima - comincio a sentire un forte odore di benzina. Mi affaccio e noto la presenza di una grossa chiazza scura sotto il mio scooter e parte della carena destra in vetroresina, appoggiata al suolo".

Dopo la denuncia e l'acquisizione delle immagini di un impianto di video sorveglianza installato in zona, i poliziotti riconoscono un 16enne che, dopo aver armeggiato sul ciclomotore staccandone la carena, travasa il carburante. Il tutto con la complicità di un secondo individuo a bordo di uno scooter con un casco protettivo che lo rende irriconoscibile.

Il 16enne pertanto è stato denunciato alla Procura dei minori di Catania per furto aggravato.