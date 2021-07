Siracusa, carenze igieniche e amministrative: chiuso un ristorante

Carenze igieniche, sanitarie ed amministrative riscontrate in un ristorante del litorale siracusano nel corso di un'ispezione effettuata dai Carabinieri di Ortigia, in collaborazione con il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'Asp. e con la Polizia Municipale.

E' stata rilevata la mancanza della segnalazione certificata d’inizio attività per la cucina e la zona preparazione pasti, allestite sotto una tettoia, la sistemazione di alimenti depositati all’aperto anziché in luoghi refrigerati. Alcune strutture della cucina, secondo quanto riferiscono i militari dell'Arma, inoltre non erano adeguate all’attività e nessun manuale di autocontrollo Haccp era stato implementato dal ristorante, il cui personale non aveva peraltro ricevuto la prevista formazione per la manipolazione degli alimenti.

Da qui la decisione da parte del Sian di un provvedimento di chiusura immediata dell’attività, al quale seguiranno inoltre alcune sanzioni per diverse migliaia di euro. Il ristorante potrà riaprire dopo che avrà sanato le carenze riscontrate.