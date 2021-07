Siracusa, controlli antidroga: due arresti in via Algeri

Due arrestati per detenzione e spaccio ieri mattina in via Alegri a Siracusa.

I due pusher, di 47 e 26 anni, il primo sottoposto ai domiciliari e il secondo con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sono stati sorpresi in un terrazzino in possesso di 13 dosi di cocaina pronte per essere vendute e 43 euro in contanti probabile provento dello spaccio.

Entrambi sono stati ristretti agli arresti domiciliari.