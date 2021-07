Vaccini, Figliuolo: "Siamo attrezzati per l'eventuale terza dose per tutti"

"Siamo attrezzati per la terza dose, ma credo che sia più un richiamo. Non si sa ancora della reale necessità, ma noi siamo attrezzati".

Così il Commissario Emergenza Covid, Figliuolo, a Tg2 Post. "Attraverso Ue prenderemo grossi quantitativi,ma usciamo dalla logica 'hub': contiamo su capacità di medici di base, pediatri,farmacisti".

E precisa: "Il 45% della popolazione è vaccinata: non basta Vanno intercettati gli 'indecisi' per raggiungere l'immunità di gregge. Green pass come in Francia? Sarebbe soluzione, ma la Costituzione va rispettata".