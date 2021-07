Incendi e ondate di calore, allerta rossa domani per la provincia di Siracusa

Allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore diramata per domani, martedì 13 luglio, per la provincia di Siracusa.

Il bollettino è stato emesso dal Dipartimento regionale della Protezione civile che pubblica quotidianamente le previsioni per il giorno successivo.

Per domani l'allerta rossa rappresenta il livesso massimo di rischio oltre che per la provincia di Siracusa, anche per quelle di Trapani, Enna e Catania: attese dunque temperature molto alte tanto fare appello ai sindaci coinvolti a mettere in atto quanto previsto nei Piani comunali di emergenza per il rischio incendi e a mettere in atto tutti gli interventi di prevenzione per la popolazione a rischio.