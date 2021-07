Confersercenti favorevole all'autonomia della Camera di Commercio di Siracusa

La Camera di commercio di Siracusa ha bisogno di una gestione autonoma per essere più vicina possibile al territorio dal punto di vista sia economico sia culturale”.

Questa la posizione di Confesercenti Siracusa, espressa tramite il presidente Giuseppe Vasques: “E’ impensabile - aggiunge Vasques - gestire in un’unica realtà territori lontani e diversi tra loro. Un’autonomia dei servizi, al contrario, sarebbe in grado di agevolare lo sviluppo delle imprese siracusane e di essere più aderente alle esigenze del territorio. Tutte le eventuali modifiche - conclude - non debbono mai perdere di vista le aspettative delle imprese siracusane che provengono da un periodo non certo facile a causa dell’emergenza sanitaria e che dunque necessitano di maggiore attenzione e conoscenza del tessuto economico locale”.