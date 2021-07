Melilli, il consiglio comunale vota la decandenza del consigliere Sorbello

Approvata dall Consiglio Comunale di Melilli, la proposta del segretario comunale, Antonio Tumminello, di decadenza del consigliere comunale Giuseppe Sorbello per incompatibilità preesistente e sopravvenuta nel ruolo di consigliere comunale. Al suo posto subentra Serena Mazio, prima dei non eletti nella lista “Ritorniamo al futuro’’: durante il Consiglio ha dichiarato di sostenere l’amministrazione Carta aderendo al gruppo Udc insieme alla consigliera Cettina Bafumi.

L’incompatibilità di Sorbello scarurisce dal suo far parte del Cda dell'Ias e dal fatto che abbia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'Ias, dove svolge le mansioni di potere gestionale con rappresentanza all’esterno. Il Comune di Melilli, inoltre, è socio dell'Ias con la quota del 5%, assieme ad altri soggetti pubblici e privati, e il Consiglio comunale approva il bilancio e le società partecipate dell’ente con erogazione di sovvenzioni e somme, a cadenza annuale e continuativa, a titolo di quota societaria in favore dell'Ias.