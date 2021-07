In servizio il nuovo elettrodotto interrato “Melilli – Priolo”

È in servizio il nuovo elettrodotto in cavo 150 kV “Melilli – Priolo”, che sostituisce il vecchio elettrodotto aereo nei Comuni di Priolo e Melilli, e che si sviluppa per circa 6 km completamente interrati.

Il nuovo collegamento, per il quale Terna ha investito circa 10 milioni di euro, fa parte dell’opera “Paternò-Pantano-Priolo”, l’elettrodotto a 380 kV che si estende per 63 km collegando le stazioni elettriche di Paternò (Catania) e Priolo, in fase di realizzazione.

Il nuovo elettrodotto è stato realizzato in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale di Priolo, con cui sono stati condivisi gli interventi di ripristino nell’ambito dei quali è prevista la realizzazione di una pista ciclabile a servizio dei cittadini.