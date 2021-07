A Siracusa apre lo sportello Blen per i lavoratori del settore costruzioni

Uno sportello Blen (Borsa lavoro edile nazionale) per assistere i lavoratori edili in cerca di occupazione e le imprese delle costruzioni per le professionalità di cui necessitano, per far incrociare, dunque, le domande e le offerte di lavoro nel settore delle costruzioni.

Sarà attivo a partire da domani, martedì 13 luglio, tutti i martedì e i giovedì, dalle 9 alle 13, nei locali dell’Opt di Siracusa in viale Ermocrate 6.

Ne danno l'annuncio Alberto Di Stefano e Salvatore Carnevale, presidente e vicepresidente dell’Ente scuola edile Cpt di Siracusa: "Nel portale sono disponibili servizi per inserire i curricula e pubblicare le domande di lavoro, uno strumento in più, che si aggiunge al sistema pubblico, nato da un protocollo d’intesa, siglato lo scorso 26 maggio, tra Opt (Organismo paritetico territoriale) e Cpi (Centro per l’impiego) di Siracusa, per la formazione e la sicurezza in edilizia della provincia".

"Questo sistema - aggiunge Di Stefano - consentirà inoltre all’Ente scuola di programmare eventuali, necessari percorsi formativi professionalizzanti per le qualifiche richieste e non adeguatamente presenti sul mercato".

"L’obiettivo è ambizioso - aggiunge Carnevale - Stiamo provando a creare le condizioni per affrontare le sfide future. Pensiamo che il settore sia in crescita, i numeri sembrano indicare questo. Pertanto l'obiettivo finale è migliorare la professionalità e premiare chi utilizzerà lo strumento. Ma è chiaro che il sistema bilaterale dovrà investire risorse per aumentare i numeri della formazione".

Il Cpi di Siracusa sarà supportato inoltre dal personale di Anpal Servizi che si occuperà del monitoraggio, dell’andamento del mercato del lavoro e dei contenuti di interscambio tra i due sistemi.