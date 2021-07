Siracusa, Rotary Club Siracusa Monti Climiti: Rindinella è il nuovo presidente

Enzo Rindinella è il nuovo presidente del Rotary Club Siracusa Monti Climiti. La cerimonia di passaggio di campana ha avuto luogo ieri sera all'Ippodromo del Mediterraneo. Rindinella, succede a Lia Raiata.

Del nuovo consiglio direttivo fanno parte anche Silvia Margherita, Presidente Eletto e Segretario, Gaetano Papa Tesoriere, Giuseppe Ventaglio, Vice presidente, come Attilio Amoroso, Francesco Zafarana, Prefetto, Fabio Faraci, consigliere, cosi' come Pasquale Saetta, Salvo Antonuccio, Salvatore Assenza, anche co-segretario, Elisabetta Guidi. Composte, inoltre, le commissioni coordinate da Giovanni Marischi: Nuove Generazioni (Paola Burgio) Effettivo, con Attilio Amoroso, Rotary Foundation (Fabio Faraci), Progetti con Cesare D'Antioca, Amministrazione (Francesco Zafferana), e Legalità, Elisabetta Guidi.

Infine, sono stati nominati delegati: Gianpaolo Monaca (Istruttore di Club), Anna Aglianò (Immagine Pubblica), Natale Bordonali (Spreco Alimentare), Pasquale Saetta (Delegato Interact), Giuseppe Ventaglio (Delegato Rotaract).

Quest'anno il percorso del Rotary Club Siracusa Monti Climiti vedrà una fattiva collaborazione con la Caritas Diocesana dell’Arcidiocesi di Siracusa, diretta da padre Marco Tarascio con iniziative a favore di famiglie in difficoltà con bambini e particolari esigenze legate al loro accudimento, alimentare e sanitario.

Due sono i progetti di prossima attivazione: la Banca del latte umano donato a sostegno dei nascituri prematuri.

Inoltre, il presidente Rindinella, informa che attraverso una istanza alla Rotary Foundation, al Distretto 2110, il RC Siracusa Monti Climiti ha richiesto ed ottenuto un sovvenzionamento a sostegno del progetto per l’allestimento di una ambulanza per la Cri di Floridia. Al contributo concesso il Club parteciperà con il doppio della somma. Questo progetto il Club lo ha ritenuto meritevole di interesse per assicurare al territorio di Floridia e del suo comprensorio, un valido sostegno di pronto intervento per i cittadini che vi insistono, al fine di accorciare i tempi di intervento per la salute pubblica.

Specifici progetti riguarderanno, inoltre, l'infanzia e l'adolescenza, sia in termini di supporto, sia in termini di sensibilizzazione su temi importanti, come il contrasto al bullismo.