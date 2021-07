Siracusa, Iv si sfila dalla giunta Italia e ufficializza le dimissioni dei suoi assessessori. Duro giudizio sull'operato dell'esecutivo

Si interrompe l'esperienza nella giunta comunale di Italia Viva con l'annuncio delle dimissioni dei suoi due assessori, Schembari e Burti.

Ad annunciarlo ufficialmente dopo le tante voci che si sono rincorse negli ulimi giorni sono i due coordinatori provinciali, Alessandra Furnari e Tiziano Spada.

“Nel corso dell’ultimo anno - spiegano - abbiamo continuato a sostenere il sindaco Italia provando a dare il nostro contributo nell’esclusivo interesse della città, con la speranza che i temi da noi considerati centrali, come ad esempio la tutela delle fasce deboli, il mantenimento dei livelli occupazionali, il funzionamento della macchina amministrativa tornassero al centro del dibattito e dell’attenzione dell’amministrazione. Ma è ormai evidente l’entità dello scollamento tra le esigenze reali e le scelte amministrative compiute, basti guardare - aggiungono - alle vicende della definizione della pianta organica, da noi più volte criticata in quanto non funzionale alla realtà della macchina amministrativa, o la scelta sul modello di gestione dell’Ati, fatta in antitesi alle posizioni espresse dalle componenti politiche, senza dimenticare le posizioni assunte sul servizio idrico che per noi non tengono in nessun conto i giusti investimenti e la tutela del personale”.

Tuttavia – proseguono – correttamente e in coerenza con gli impegni presi, non abbiamo sempre manifestato pubblicamente il nostro dissenso, preferendo nella maggioranza dei casi la possibilità di avviare un’interlocuzione costruttiva all’interno della giunta, ipotesi purtroppo raramente verificata.

Recentemente, il Sindaco Italia ci ha preannunciato la necessità di una verifica dell’azione amministrativa in vista di una sua eventuale ricandidatura ma oggi per noi non sussistono le condizioni per sostenere tale eventualità. Speriamo - concludono Furnari e Spada - che questo gesto possa rappresentare per il sindaco Italia lo scossone necessario per un autentico rilancio dell’azione amministrativa, nell’esclusivo interesse di tutti i siracusani”.