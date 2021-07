Tutti pazzi per l'Italia anche a Siracusa: cori, balli e fuochi d'artificio per festeggiare il titolo europeo

Non appena il portiere azzurro Donnarumma ha parato l'ultimo rigore calciato dagli inglesi, anche a Siracusa è cominciata la grande festa per la conquista del titolo di campioni d'Europa, il secondo nella storia della Nazionale italiana.

In pochi minuti giovani e meno ggiovani si sono riversati in strada per raggiungere quella che è da sempre la sede deputata per i festeggiamenti dopo conquiste di titoli sportivi, corso Gelone. A vigilare la situazione polizia e carabinieri.

I tifosi sono arrivati in auto, in moto, ma anche a piedi, "armati" di bandiere e trombette e poi tutti insieme hanno fatto festa per quasi tutta la notte accompagnati dalla musica e con fuochi d'artificio.

Incontenibile la gioia di tutti per la conquista di un titolo che per qualche ora ha fatto dimenticare l'ultimo anno e mezzo di restrizioni a causa del covid e che, in tutto il Paese è stato vissuto come un ritorno a quella normalità che tutti auspicano. Per guardare il VIDEO della DIRETTA clicca QUI