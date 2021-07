Di ritorno da una vacanza in Spagna, 15 ragazze di Rosolini positive al covid

Di ritorno da una breve vacanza in Spagna, 15 ragazze di Rosolini sono risultate positive al covid.

Le ragazze erano tutte vaccinate e avrebbero rispettato tutte le regole di contenimento del virus. Ma il tampone effettuato al rientro in Italia le ha adesso costrette all'isolamento domiciliare.

I loro tamponi sono stati inviati i un centro di riferimento regionale dove saranno processati per eseguire il sequenziamento per capire hanno contratto una delle varianti in circolazione, prima fra tutte la Delta, che sta viaggiando velocemente specie tra i giovani.