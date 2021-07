Trovato un cadavere in un garage a Lentini: indagano i Carabinieri

Il cadavere di una persona è stato rinvenuto questa notte all'interno di un garage di via Murganzio, a Lentini.

Poco o niente è sin qui trapelato sull'accaduto: pare che il corpo fosse in avanzato stato di decomposizione e che sia stato portato all'obitorio dell'ospedale di Lentini per il successivo esame autoptico da parte del medico legale. Non è ancora stato confermato se si tratti di una donna o di un uomo.

Il garage è stato posto sotto sequestro con tanto di sigilli apposti dai Carabinieri.

I militari dell'Arma stanno effettuando le indagini per ricostruire i fatti.