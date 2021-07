Siracusa, caos in Ortigia: Riva Garibaldi intasata di auto in coda

Una serata da incubo ieri sera a Riva Garibaldi, in Ortigia, dopo l'ordinanza che, per evitare lunghe code in via dei Mille per accedere al parcheggio privato della Marina, prevede negli orari di Ztl la devizione del traffico in ingresso da via dei Mille a Riva Garibaldi.

La viabilità è rimasta bloccata rendendo, peraltro, problematica anche l'eventuale partenza e transito delle ambulanze, la cui postazione si trova in via Mazzini. Inevitabili anche le difficoltà per i residenti impossibilitati ad uscire o rientrare a casa.

Da ieri, intanto, ha riaperto i battenti il parcheggio Talete dopo 15 giorni necessari per effettuare i lavori di adeguamento degli impianti antincendio ed elettrico. E questo dovrebbe adesso evitare che tutte le auto in cerca di parcheggio si indirizzino verso la stessa zona.

Da ricordare poi che è in funzione fino al 15 ottobre la "Linea rossa" 5 bus per raggiungere Ortigia gratuitamente, lasciando la macchina nelle aree di sosta della città: tutti i giorni dalle 17 alle 2,30 del giorno successivo e la domenica dalle 8 in poi.