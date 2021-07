E' il giorno della finale Italia-Inghilterra, ai tifosi richiami alla responsabilità

L'Italia tutta si prepara a seguire il grande evento sportivo di questa sera, Italia-Inghilterra, una finale degli Europei arrivata un po' a sorpresa. I tifosi sono in fermento e auspicano di poter ancora una volta festeggiare a fine gara.

Dalle autorità arrivano continui richiami alla responsabilità per eviatre assembramenti dalle pericolose potenziali conseguenze in un momento in cui la variante Delta del Covid sta viaggiando velocemente.

In provincia di Siracusa dalla Prefettura è arrivato un segnale preciso in questa direzione, di cui vi abbiamo dato notizia alcuni giorni fa: nessun maxi schermo in piazza. I sindaci dei vari Comuni potranno solo autorizzare i locali a mettere schermi piccoli, garantendo il distanziamento tra i clienti e indirizzando le tv verso l’interno per evitare che fuori dai locali si formino assembramenti.

Questa la risposta netta ad una serie di richieste arrivate al palazzo del Governo.

L'ultimo appello - in tv - è arrivato dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese: "Siamo nell'ultima fase della pandemia - ha detto il ministro - ed è necessario che l'Italia riparta, riparta davvero, ma questo dipende anche dai nostri comportamenti soggettivi. Bisogna seguire le regole della mascherina e dei distanziamenti perché siamo quasi fuori da questa crisi difficile ma ancora non ne siamo usciti completamente".