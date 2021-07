Malta, oltre 120 italiani in quarantena: 50 sono positivi

Sono almeno 120 i cittadini italiani, la maggior parte di loro giovani studenti, che si trovano in quarantena a Malta e che si sono messi in contatto con l'ambasciata italiana. Una cinquantina di loro sono risultati positivi al Covid-19. Molti degli italiani in quarantena sono minorenni. L'ambasciata italiana ha organizzato un servizio di trasporto per radunare gli studenti in un covid hotel nel quale non è consentito l'accesso agli estranei. Il focolaio di Covid ha colpito anche ragazzi di altri paesi.