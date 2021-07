Pachino, viola di continuo i domiciliari: finisce in carcere

Sospensione provvisoria della detenzione domiciliare e trasferimento in carcere. Questo quanto ha disposto un decreto del magistrato di turno eseguito ieri pomeriggio da agenti del Commissariato di Pachino a carico di Luigi Avolese, pachinese di 41 anni, per aver più volte violato la misura cui era sottoposto. L’uomo, dal 5 luglio scorso assente dall'abitazione, ieri pomeriggio è stato rintracciato in contrada Fondo Melone, a bordo di un ciclomotore condotto da un altro uomo di 44 anni. I due, alla vista dei poliziotti, sono riusciti a dileguarsi, ma sono stati poi localizzati in contrada Chiappa nascosti dietro un albero. Qui sono stati bloccati e condotti in Commissariato: Avolese è stato ristretto nella casa circondariale di Ragusa, mentre il 44enne è stato denunciato per favoreggiamento.