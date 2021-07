Città Giardino, furto in una ditta di impianti elettrici: arrestato 54enne

Era intento a trafugare materiale elettrico e meccanico da una ditta specializzata in installazione e manutenzione di impianti elettrici industriali e civili di Città Giardino, allo stato chiusa perché sottoposta a sequestro, quando sono arrivati i Carabinieri. I militari dell'Arma si sono insospettiti perché i cancelli della ditta erano stati forzati.

In manette è finito un catanese di 54 anni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

All’interno di un’auto dell'uomo sono stati rinvenuti e sequestrati gli attrezzi da scasso utilizzati. La refurtiva, costituita da motorini di avviamento, e parti meccaniche di varia natura, è stata restituita al curatore fallimentare che nel frattempo, avvisato dai Carabinieri era giunto sul posto.

Per il 54enne è stato disposto il trasferimento nella casa circondariale di Cavadonna.