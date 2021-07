Nel Catanese, incassano i buoni spesa del Comune ma percepivano Rem e Naspi

Trentaquattro persone sono state denunciate da carabinieri di Mineo per avere incassato dal Comune, senza averne diritto, dei 'buoni spesa', nell'ambito di misure di sostegno legate all'emergenza Covid-19, finanziati da Governo e Regione.

Il reato ipotizzato nei confronti di 18 uomini e 16 donne, di età compresa tra i 28 ed i 61 anni, è di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

I carabinieri di Mineo hanno scoperto che i 34 indagati erano già destinatari, a vario titolo, di alcuni sussidi pubblici come il reddito di cittadinanza, Naspi e Reddito di emergenza.

La somma complessiva percepita indebitamente da tutti gli indagati, da luglio a ottobre 2020, è stata di oltre 11 mila euro.