Priolo, emergenza covid: erogati 250mila euro alle attività commerciali

Il Comune di Priolo Gargallo ha erogato oltre 250.000 euro alle attività commerciali locali danneggiate dall’emergenza Covid.

Nella prima fase 192 mila euro sono andati a tutte le partite Iva; ieri si è concluso il secondo step, con l’erogazione di altri 60 mila euro a favore delle attività commerciali e artigianali del territorio.

Quest’ultima linea d’intervento era destinata a rinnovo di insegne, aree dehors e arredo esterno; sanificazione dei locali; acquisto o rinnovo delle vetrine; servizi innovativi rivolti alla clientela, come Wi-fi gratuito, attrezzature per consegna a domicilio o acquisto on-line; spese per nuovi macchinari e attrezzature, registratori di cassa, arredi e complementi; interventi volti ad introdurre o migliorare tecnologie per la sicurezza, ad esempio sistemi di sicurezza e sorveglianza.

“Abbiamo cercato di fare tutto il possibile - afferma il presidente del Consiglio, Alessandro Biamonte - a sostegno di tutti coloro che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza Coronavirus, anticipando molte volte anche lo Stato. La sinergia tra amministrazione e consiglio comunale ha portato a risultati importanti".

“Grazie ai contributi erogati - sottolinea il sindaco Pippo Gianni - abbiamo aiutato le partite Iva e le attività del territorio comunale. Un segnale di vicinanza, concreto, che ha permesso a molti di resistere ai morsi di questa terribile crisi economica determinata dalla pandemia”.