Siracusa, aggiudicata la gara dei servizi di uscierato al Comune. I sindacati pronti a dare battaglia

Aggiudicazione provvisoria della gara dei servizi di uscierato al Comune di Siracusa ad un’ azienda di Vigilanza e servizi fiduciari di Vizzini e le organizzazioni sindacali non escludono azioni eclatanti "volte ad unire - dichiarano - le varie vertenze che si sono generate dalla suddivisione dell’appalto unico di supporto all’amministrazione".

“Lo spacchettamento tanto voluto dalla giunta - commentano i segretari di Filcams e Uiltucs, Alessandro Vasquez ed Anna Floridia - compie così l’ennesima mortificazione salariale nei confronti di 15 lavoratori da oltre 4 mesi in cassa integrazione. Questo Comune - accusano - non condivide più nessun percorso e gli impegni assunti in sede sindacale, ma anche nel capitolato con l’applicazione della clausola sociale da noi ottenuta, vengono totalmente disattesi".

Da qui la richiesta alla Commissione di gara di verificare le offerte sulla base della paga oraria dei lavoratori che - riferiscono Vasquez e Floridia - "vedrebbero una mortificazione senza precedenti precipitando a poco più di 5 euro l’ora. Tra questi lavoratori inoltre - concludono - ci sono persone che non hanno mai svolto mansioni di mero portierato e che verranno duplicemente mortificate, da un punto di vista salariale e professionale”.