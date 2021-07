Siracusa, nuove postazioni par la raccolta differenziata nelle località balneari

Centinaia di nuove postazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti nelle spiagge e nelle zone balneari siracusane.

L'iniziativa del Comune scaturisce dall'aver registrato, con il maggiore afflusso verso le località marine, l’errato conferimento della differenziata.

"Dopo essere arrivati al 50% di raccolta differenziata - dichiarano in una nota il sindaco Francesco Italia, e l’assessore all’Igiene urbana Andrea Buccheri - non possiamo permetterci in queste settimane, con comportamenti sbagliati, di vanificare quanto di buono è stato fatto in tanti mesi”.